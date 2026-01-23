Реклама

Экономика
20:01, 23 января 2026Экономика

Производитель надетых Макроном очков заявил об ошеломляющем эффекте

Акции производителя очков, в которых Макрон выступил в Давосе, резко подорожали
Дмитрий Воронин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Акции компании-производителя очков, в которых президент Франции Эммануэль Макрон появился на экономическом форуме в Давосе, взлетели в цене на 28 процентов, благодаря чему капитализация итальянской компании iVision Tech, владеющей французским брендом элитных очков Henry Jullien, выросла за день на 3,5 миллиона евро. Об этом сообщает Reuters.

Очки модели Pacific S 01, названные в материале авиаторскими, стоят около 660 евро. По словам гендиректора Vision Tech Стефано Фульчира, которого цитирует агентство, выступление Макрона «безусловно, произвело ошеломляющий эффект на акции».

Французский лидер, выступая в солнцезащитных очках, в частности, заявил о переходе «в мир без правил, где закон уже не тот, который мы знаем».

В соцсетях после этого начали публиковать мемы с его изображением в различных образах, в том числе сравнивая с персонажами американских боевиков 80-х годов прошлого века. Появление Макрона в очках удивило и президента США Дональда Трампа.

До этого французский президент выступил перед военнослужащими с залитым кровью глазом.

