Наука и техника
19:02, 23 января 2026Наука и техника

Российскую лунную базу спасут от перегрева

МАИ: Базу на Луне можно спасти от перегрева при помощи реголита
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Unsplash

Потенциальную российскую базу на Луне можно спасти от перегрева при помощи реголита, который предлагается использовать в качестве аккумулятора избыточной тепловой энергии. Об этом со ссылкой на исследование ученых Московского авиационного института (МАИ) сообщает РИА Новости.

«Проект основан на использовании местного ресурса — лунного грунта (реголита) и воды — и позволит преодолеть важную проблему: сброс тепла, накапливаемого на базе в течение долгого и чрезвычайно жаркого двухнедельного лунного дня», — говорится в публикации.

Соответствующая работа МАИ ведется в сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством.

В декабре ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос» Дениса Кутового заявил, что место для работы российского планетохода-исследователя на Луне определено.

В сентябре научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый сообщил, что Россия до 2036 года планирует запустить к Луне семь космических аппаратов.

