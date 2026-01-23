Реклама

18:12, 23 января 2026

В Норвегии посоветовали Вяльбе держать рот на замке

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт посоветовал главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе держать рот на замке. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

Ранее Вяльбе заявила, что больше никто из российских лыжников не получит нейтральный статус, после чего произошло обратное: его получил Никита Денисов. «Казалось, что президент ФЛГР должен обладать инсайдерской информацией по этому вопросу, но на самом деле оказалось все наоборот. Ей следует держать рот на замке, если ей нечего сказать достоверного», — сказал Салтведт.

Журналист выразил мнение, что заявления Вяльбе негативно влияют на мотивацию других российских лыжников, которые пытаются добиться получения нейтрального статуса. «Для главы федерации подобные заявления позорны», — резюмировал норвежец.

На данный момент нейтральный статус получили трое российских лыжников: Денисов, а также Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Еще нескольким представителям сборной России по лыжным гонкам FIS отказала. При этом Непряева и Коростелев отобрались на Олимпиаду в Италии и получили на нее приглашение.

