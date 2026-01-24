Реклама

17:58, 24 января 2026Спорт

Команда Оздоева принесла игроку пять миллионов рублей

Игрок выиграл пять миллионов рублей, поставив на победу ПАОКа в Лиге Европы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Клиент букмекерской конторы выиграл пять миллионов рублей, поставив на победу греческого ПАОК в матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы. Об этом сообщает Betonmobile.

Ставка на сумму около 2,1 миллиона оказалась верной, что принесло игроку солидный выигрыш. Игрок сделал ставку в на успех ПАОК против «Реал Бетиса».

Встреча завершилась победой ПАОКа со счетом 2:0. В составе команды выступил российский полузащитник Магомед Оздоев, тогда как форвард Федор Чалов остался вне заявки.

Ранее сообщалось, что россиянин поставил на два матча Лиги чемпионов и выиграл почти три миллиона рублей. Клиент букмекерской компании поставил 2 миллиона рублей на победы «Баварии» и «Барселоны» и оказался прав.

