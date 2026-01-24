Реклама

Спорт
10:49, 24 января 2026Спорт

Овечкин приблизился еще к одному достижению Гретцки

Овечкин на две шайбы отстает от Гретцки по результативности за один клуб
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин приблизился еще к одному достижению канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает «Чемпионат».

Овечкин забросил шайбу в матче с «Калгари Флэймз» и довел общее количество очков в составе «Вашингтона» до 1667. Ему осталось два очка до Гретцки, набравшего 1669 за «Эдмонтон».

Россиянин может потеснить Гретцки с пятого места в списке самых результативных игроков в составе одной команды. Выше них располагаются Сидни Кросби, Марио Лемье, Стив Айзерман и Горди Хоу.

Шайба Овечкина помогла «Кэпиталс» победить «Калгари». Встреча прошла в Канаде и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

