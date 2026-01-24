Реклама

Спорт
09:31, 24 января 2026Спорт

Овечкин забросил шайбу и помог «Вашингтону» победить в матче НХЛ

Овечкин забросил шайбу и помог «Вашингтону» победить «Калгари» в матче НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу и помог своей команде победить «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Матч прошел в Калгари и завершился в пользу гостей — 3:1. Овечкин отличился на последней минуте матча. Кроме него в составе «Кэпиталс» забивали Хендрикс Лапьер и белорус Алексей Протас. Единственную шайбу хозяев забросил Морган Фрост.

Шайба стала для Овечкина 918-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Он упрочил лидерство на первой строчке по этому показателю. У располагающегося на втором месте Уэйна Гретцки 894 шайбы.

18 января сообщалось, что Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ. Россиянин вышел на разминку перед матчем с «Флоридой» с обычной обмоткой белого цвета. При этом некоторые игроки обеих команд обмотали клюшки радужными лентами.

