Роднина оценила ее сравнение с Валиевой фразой «мы в разных весовых категориях»

Роднина: Мы с Валиевой в разных весовых категориях, нас сравнивать странно

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила ее сравнение с фигуристкой Камилой Валиевой фразой «мы в разных весовых категориях». Ее цитирует Sport24.

«Заслуживает ли Валиева фильма о себе? Нужно понимать, что кино — не почесть. Да, обо мне сняли кино, но сравнивать меня и Валиеву в этом плане странно. У меня три золотых олимпийских медали и десять побед на чемпионатах мира. Мы здесь с Камилой в разных весовых категориях», — отметила Роднина.

23 января в интервью Sport24 заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что история Валиевой заслуживает экранизации. «Считаю, если это действительно случится, Камила должна сама исполнить главную роль», — сказала Тарасова.

18 января Валиева анонсировала возвращение на соревнования. 19-летняя спортсменка выступит на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Она отметила, что хочет вновь почувствовать азарт соревнований, а также анонсировала новую программу, которую покажет на Кубке Первого канала.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, провалившую допинг-тест. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года, из-за этого сборная России лишилась золота Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.

