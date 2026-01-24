Российская делегация покинула отель перед вторым днем переговоров с Украиной и США

Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России России Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед вторым днем трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
В США позитивно оценили итоги переговоров первого дня. Чиновник из американской администрации, чье имя не называется, назвал первый день переговоров продуктивным.
Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби проходят в различных форматах. Участники часто делятся на группы, чтобы рассмотреть отдельные вопросы.
23 января Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня.