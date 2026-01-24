Реклама

11:03, 24 января 2026Мир

Российская делегация покинула отель перед вторым днем переговоров с Украиной и США

Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым днем переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Выезд российской делегации из отеля

Выезд российской делегации из отеля. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России России Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед вторым днем трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В США позитивно оценили итоги переговоров первого дня. Чиновник из американской администрации, чье имя не называется, назвал первый день переговоров продуктивным.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби проходят в различных форматах. Участники часто делятся на группы, чтобы рассмотреть отдельные вопросы.

23 января Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня.

