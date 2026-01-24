Реклама

В МИД России рассказали о невыполненном обещании США

Рябков заявил о невыполненном обещании США отпустить россиян из экипажа Marinera
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Соединенные Штаты Америки все еще не выполнили обещание освободить двух российских моряков с захваченного танкера Marinera. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

Он указал, что российская сторона до сих пор не имеет ясности, когда США выполнят данное ими на самом высоком уровне обещание.

9 января официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera.

Однако позднее она сообщила, что Россия разочарована тем, что решение Трампа об освобождении российских моряков с танкера Marinera не было осуществлено.

