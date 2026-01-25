Реклама

17:04, 25 января 2026

Игрок поставил на главный бой UFC 324 и лишился 97 миллионов рублей

Беттор поставил победу Пимблетта над Гейджи и лишился 97 миллионов рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Игрок поставил на главный бой турнира UFC 324 и лишился 97 миллионов рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Беттор сделал ставку в размере 1,3 миллиона долларов (97,5 миллиона рублей) на победу британца Пэдди Пимблетта над американцем Джастином Гейджи. Пимблетт считался фаворитом, коэффициент на его успех составлял 1,50, в то время как поставить на его соперника можно было за 2,65 и выше.

Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе продлился все пять раундов и завершился победой 37-летнего Гейджи единогласным решением судей. 31-летний Пимблетт потерпел первое поражение в рамках UFC, до этого он выиграл семь боев кряду.

22 января сообщалось, что россиянин поставил 20 миллионов рублей на фаворитов в футбольной Лиге чемпионов и выиграл. Россиянин спрогнозировал победу «Челси» над «Пафосом», «Ювентуса» над «Бенфикой», «Барселоны» над пражской «Славией» и «Баварии» над бельгийским «Юнионом». Общий коэффициент экспресса составил 1,58, а сумма выигрыша — 31,6 миллиона рублей.

