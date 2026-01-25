Реклама

22:34, 25 января 2026Спорт

Олимпийский чемпион назвал недопуск россиян на открытие Игр-2026 благом

Анастасия Борисова
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на церемонию открытия Игр 2026 года нейтральных спортсменов из России и Белоруссии. Его слова приводит Metaratings.ru.

Васильев назвал недопуск спортсменов благом и заявил, что парад атлетов на открытии — возможность горделиво представить страну под своим флагом и в национальной форме. По его словам, участие в нейтральной экипировке с безымянным флагом принижает спортсменов и лишает их национальной гордости, поэтому отказ от участия пойдет на пользу.

24 января в МОК заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.

Церемония открытия Олимпиады в Италии состоится 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

