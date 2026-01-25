Реклама

Россия
09:23, 25 января 2026

Россия и Белоруссия начали совместно создавать беспилотные авиасистемы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия и Белоруссия начали совместно создавать беспилотные авиационные системы. Об этом РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

«Безусловно, ведется практическая работа по таким перспективным направлениям, как создание беспилотных авиационных систем», — заявил он.

Также Полищук напомнил о визите в Белоруссию в марте 2025 года заместителя главы администрации президента России Максима Орешкина, в рамках которого обсуждался данный вопрос.

Ранее в январе сообщалось, что Россия помогает Белоруссии создать компактный ядерный боеприпас для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез-М».

