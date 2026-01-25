Реклама

19:06, 25 января 2026Спорт

Сафонов возобновил тренировки с ПСЖ после перелома

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вернулся к тренировкам после перелома руки. Об этом сообщает Foot01.

Источник утверждает, что футболист намерен стать основным голкипером команды. Тренерский штаб парижан, однако, не станет рисковать игроком в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» 28 января, поскольку Сафонов возобновил занятия лишь 25 января.

Ранее L'Equipe сообщил, что сроки восстановления Сафонова могут увеличиться. По информации издания, вместо озвученных изначально трех-четырех недель, вратарь может пропустить шесть.

19 декабря в ПСЖ рассказали, что Сафонов сломал левую руку во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». В серии послематчевых пенальти вратарь отразил четыре удара подряд. Тогда же он и получил травму.

