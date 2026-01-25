Реклама

22:40, 25 января 2026Мир

Во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском

Политик Филиппо поддержал мнение Медведева о выступлении Зеленского в Давосе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал в соцсети X заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Ранее последний назвал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе плевком в лицо ЕС.

«Медведев всегда говорит очень прямо, но в сущности он прав: европейские страны подвергаются жестоким оскорблениям со стороны Зеленского... и они просят еще! После того, как они уже дали десятки миллиардов», — подчеркнул Филиппо.

По его словам, европейцы обещают Зеленскому «еще 800 миллиардов евро и вступление в ЕС в 2027 году». Политик назвал чиновников ЕС «покорными идиотами» и призвал показать больше гордости.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что критика, которой Зеленский подверг Европу в Давосе, должна была обернуться для него выволочкой. Однако Евросоюзу уже не впервые «плюют в лицо», добавил он.

До этого Зеленский заявил, что европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны разрешить кризис с Гренландией. Также украинский лидер выразил уверенность, что стратегия Европы по кризису вокруг острова несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.

Также Зеленский сравнил жизнь украинцев с фильмом «День сурка». По его словам, граждане Украины будто бы постоянно проживают один и тот же плохой день.

