Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:18, 26 января 2026Ценности

90-летняя известная писательница раскрыла трагичную причину стройности

90-летняя писательница Берри призналась, что сохранила стройность из-за стресса
Екатерина Ештокина

Фото: Karwai Tang / Getty Images

Известная британская писательница зрелого возраста Мэри Берри раскрыла трагичную причину стройности. Интервью, которое состоялось в Национальном либеральном клубе, публикует журнал The Oldie.

90-летняя знаменитость призналась, что потеряла сына в автокатастрофе в 1989 году, когда ей было 19 лет. С тех пор из-за стресса она потеряла вес и годами сохраняла его. «Мы потеряли сына, после чего похудели, и я до сих пор в таком состоянии», — пояснила Берри.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
То ли большая, то ли малая Медведица Как худеет самая известная толстушка Америки
То ли большая, то ли малая МедведицаКак худеет самая известная толстушка Америки
17 марта 2017

При этом писательница высказала свое отношение относительно препаратов для похудения. «Меня довольно забавляет все это, что можно сделать с помощью инъекций», — заявила она.

В ноябре 2025 года 72-летняя пенсионерка с моложавой внешностью раскрыла неожиданный секрет красоты. Лоррейн Кассар из Австралии рассказала, что сохранять привлекательный внешний вид ей помогают солнцезащитный и увлажняющий кремы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Найден простой способ быстро снизить уровень тревожности

    Врач оценил целебные свойства супа при проблемах с желудком

    Зеленский раскрыл подробности предстоящей трехсторонней встречи

    Рютте рассказал о тихой работе над снятием ограничений на оружие для Украины

    Москвичей предупредили о резких перепадах давления из-за снегопадов

    Стал известен первый участник плей-офф КХЛ

    Перечислены преимущества новых автобусов в Московском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok