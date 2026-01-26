Реклама

Спорт
18:25, 26 января 2026Спорт

Мать погибшей 18-летней самбистки высказалась о причине смерти дочери

Мать погибшей самбистки Лалачкиной опровергла версию о суициде дочери
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Мать погибшей 18-летней самбистки из Воронежа Александры Лалачкиной высказалась о причине смерти дочери. Ее цитирует РИА Новости.

Женщина опровергла версию о самоубийстве дочери. «У нее все было хорошо. Она абсолютно уравновешенная, спокойная. Разумная девочка», — отметила мать Лалачкиной.

По словам женщины, в вечер исчезновения ее дочь находилась в общежитии с подругой, после чего сказала, что поедет домой на машине. Мать самбистки сообщила, что не знает, в каком состоянии было обнаружено тело, а также предположила, что смерть дочери может быть связана с ранее происходившими в Воронеже исчезновениями детей.

24 января сообщалось, что в Воронеже обнаружили тело Лалачкиной. По информации источника Telegram-канала 112, спортсменка пропала 22 января после того, как села в темно-синий Mercedes — после этого ее никто не видел. Родители, обеспокоенные пропажей дочери, обратились за помощью к волонтерам.

