Названы популярные у туристов страны с запретом на секс вне брака

В список стран с запретом на секс вне брака вошли Индонезия и Саудовская Аравия

Россиянам назвали популярные у туристов страны, в которых действует запрет на сексуальные отношения вне брака. Подборкой поделилось издание RTVI.

В частности, в список вошла Индонезия, где 2 января вступил в силу новый уголовный кодекс, который был принят еще в 2022 году. Теперь в стране криминализированы не только супружеская измена, но и внебрачные половые отношения или сожительство. За такие нарушения может грозить штраф в размере до 10 миллионов рупий (около 44 тысяч рублей) или тюремное заключение сроком до полугода. В посольстве России в Джакарте предупредили, что уголовная ответственность распространяется также на иностранных граждан, в том числе туристов. Новые правила действуют и на популярном у путешественников острове Бали.

В числе стран, где людей наказывают за внебрачные половые связи, оказалась и Саудовская Аравия. Там провинившихся могут отправить в тюрьму, побить камнями или даже приговорить к казни.

В список также попали Иран, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Иордания и Катар. В число не очень популярных у туристов стран с подобными запретами издание включило Афганистан, Сомали, Йемен, Судан, Ирак, Пакистан, Бруней, Ливию и Оман.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр отметила, что новый индонезийский закон о запрете секса до брака действует лишь при наличии жалобы от родственника или непосредственно партнера. По ее словам, российским туристам на Бали не о чем беспокоиться.

