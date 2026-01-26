Плющенко заявил, что хочет освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о намерении исполнить сальто на льду. Его слова приводит РИА Новости.

«При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу», — сказал Плющенко. Он добавил, что намерен научить исполнять элемент и своего сына Александра.

Плющенко отметил, что в его академии работают тренеры по акробатике, способные научить этому элементу. «Уже пять девочек из нашей академии на тренировках делают сальто», — заявил он.

Двукратный олимпийский чемпион руководит собственной академией «Ангелы Плющенко». Кроме того, он ставит ледовые шоу, а также принимает в них участие.

11 января Плющенко раскритиковал форму вернувшейся в его группу фигуристки Елены Костылевой. «Потенциал у нее громадный, и нужно продемонстрировать его на все сто процентов», — сказал тренер.