Поражение «Арсенала» от МЮ принесло россиянину 600 тысяч рублей

Поражение «Арсенала» от МЮ в матче АПЛ принесло россиянину 600 тысяч рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 100 тысяч рублей на матч 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу манкунианцев. Такой результат оценивался коэффициентом 6,00.

Ставка клиента БК сыграла, матч завершился со счетом 3:2 в пользу МЮ. Поражение «канониров» принесло россиянину 600 тысяч рублей.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку на четыре матча Лиги Европы и проиграл. Сумма проигрыша составила 760 тысяч рублей.

