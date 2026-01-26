Реклама

10:50, 26 января 2026Спорт

Поражение «Арсенала» от МЮ принесло россиянину 600 тысяч рублей

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 100 тысяч рублей на матч 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу манкунианцев. Такой результат оценивался коэффициентом 6,00.

Ставка клиента БК сыграла, матч завершился со счетом 3:2 в пользу МЮ. Поражение «канониров» принесло россиянину 600 тысяч рублей.

Ранее клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку на четыре матча Лиги Европы и проиграл. Сумма проигрыша составила 760 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
