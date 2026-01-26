Поражение «Арсенала» от МЮ принесло россиянину 600 тысяч рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 100 тысяч рублей на матч 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «РБ Спорт».
Россиянин спрогнозировал победу манкунианцев. Такой результат оценивался коэффициентом 6,00.
Ставка клиента БК сыграла, матч завершился со счетом 3:2 в пользу МЮ. Поражение «канониров» принесло россиянину 600 тысяч рублей.
Ранее клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку на четыре матча Лиги Европы и проиграл. Сумма проигрыша составила 760 тысяч рублей.