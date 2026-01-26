Реклама

Привычка спать днем оказалась вредна для здоровья

Врач Ван: Дневной сон негативно влияет на качество ночного отдыха
Екатерина Улитина
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Дневной сон может негативно влиять на качество ночного отдыха и общее самочувствие, предупредила специалист по медицине сна Цзин Ван. О вреде этой привычки для здоровья она предупредила в материале издания Women's Health.

Ван отметила, что иногда привычка спать днем формирует так называемое «давление сна», из-за которого человеку трудно заснуть вечером. По ее словам, потребность организма в ночном отдыхе снижается особенно сильно, если дневной сон длится слишком долго или происходит регулярно.

Врач добавила, что настойчивое желание вздремнуть днем часто связано с нарушениями ночного отдыха. Среди возможных причин она назвала обструктивное апноэ, нарколепсию и другие расстройства, при которых человек может чувствовать усталость даже после полноценного сна ночью.

При этом Ван уточнила, что короткий дневной сон продолжительностью 20-30 минут в отдельных случаях приносит пользу. Тем не менее, по ее словам, он не должен заменять полноценный ночной отдых. При постоянном желании вздремнуть специалист рекомендовала обратиться к врачу.

Ранее врачи Факундо Ногейра и Рамиро Эредиа, а также психолог Мариам Холмс перечислили причины бессонницы у женщин. По их словам, наиболее частыми причинами являются гормональные колебания и стресс.

