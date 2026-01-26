Россиянин поставил на киберспортивную команду и выиграл 8,5 миллиона рублей

Россиянин поставил на киберспортивную команду PARIVISION и выиграл 8,5 млн руб.

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 5 миллионов рублей на победу киберспортивной команды PARIVISION над Team Falcons в финале турнира урнире BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин делал ставку по ходу игры. Коэффициент на победу PARIVISION в момент ставки составлял 1,70.

Прогноз игрока оказался верным и ставка сыграла. Выигрыш россиянина составил 8,5 миллиона рублей.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 31,6 миллиона рублей, сделав ставку на матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Россиянин вложил 20 миллионов рублей и вышел в плюс на 11,6 миллиона.