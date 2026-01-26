Кавазашвили: Российские клубы не будут конкурентоспособны в Европе

Российским футбольным клубам предсказали неконкурентоспособность в Европе. Такой прогноз в разговоре с «Советским спортом» сделал бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Наш чемпионат очень сильно отличается от европейского футбола. Последние четыре года вообще добили российский футбол. Сами посмотрите на матчи в Италии, Испании и других странах», — заявил Кавазашвили.

Бывший вратарь подчеркнул, что российский футбол перечеркнул карьеру многим талантливым игрокам. «Надо думать, а не просто деньгами сорить», — отметил Кавазашвили.

20 января нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба предсказал сборной России трудности после допуска от Международной федерации футбола (ФИФА) и возвращения на турниры. «Легко говорить, когда мы не участвуем: "Если бы мы играли, то всех бы разорвали". Но на самом деле, думаю, будет очень трудно», — посчитал Дзюба.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от международных турниров в 2022 году. За это время сборная России пропустила несколько крупных турниров, в том числе чемпионаты мира и Европы. По этой же причине российские клубы не выступают в еврокубках.