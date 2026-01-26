Реклама

12:28, 26 января 2026

Вице-чемпион ОИ пожаловался на отсутствие олимпийской пенсии

Вице-чемпион ОИ Жулин пожаловался на отсутствие олимпийской пенсии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию и вице-чемпион Олимпиады-1994 в танцах на льду Александр Жулин пожаловался на отсутствие олимпийской пенсии. Об этом сообщает Sport24.

«На мой взгляд, стоило бы распространить эти выплаты и на призеров тоже. В масштабах России и бывшего Советского Союза их не так много, так что можно поддержать», — заявил Жулин.

Тренер также назвал размер олимпийской пенсии для призеров, который, по его мнению, был бы справедливым. «Серебряные призеры могли бы получать по 40 000 рублей, а бронзовые — по 20 000», — заявил Жулин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил размер своей пенсии, которая составляет 60 тысяч рублей. Он посчитал, что пять-семь лет назад эта пенсия считалась приличной, но сейчас это маловато.

