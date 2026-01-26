Реклама

11:03, 26 января 2026

Вратарь «Динамо» рассказал о вынужденном голодании при Карпине

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о сложностях, с которым столкнулся во время работы в клубе главного тренера сборной России Валерия Карпина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Голкипер отметил, что ему пришлось голодать, так как тренерский штаб нашел у него пять лишних килограммов. Лещуку заявили, что он должен весить 87 килограммов.

«Но я в 18 лет весил 88. Я еле дошел до 88,2, это было очень тяжело, настоящее мучение. Можно сказать, что практически не ел. Один салат и курицу», — заявил голкипер.

17 ноября прошлого года Карпин объявил об уходе из «Динамо». Он объяснил свое решение нежеланием совмещать работу в клубе и сборной России. Бело-голубых специалист тренировал с июня 2025-го.

