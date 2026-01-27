Реклама

Миллионы крошечных крабов захватили остров

В Австралии миллионы крошечных крабов начали миграцию из океана в леса
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Andrew Robinson via Storyful

Миллионы детенышей красных крабов временно захватили остров Рождества, Австралия. Об этом пишет abc.net.au.

Крошечные полупрозрачные крабы — промежуточная стадия развития этого вида. Они развились из личинок в океане, и теперь должны вернуться в лес, где будут расти около четырех-пяти лет. Их миграция продлится около девяти дней.

По словам местной жительницы Моник Грейсон, крабов так много, что кажется, будто остров накрыли красным ковром. В этом году выжило аномально большое число маленьких крабов. Обычно по пути к берегу их успевают съесть рыбы, манты и китовые акулы.

По пути к джунглям крабам придется подниматься по утесам, некоторые из которых достигают в высоту около 80 метров. Это эквивалентно подъему человека на 100 километров.

Выживание красных крабов крайне важно для экосистемы острова, поэтому сотрудники Parks Australia помогают детенышам крабов во время миграции. Например, они сдувают их с оживленных дорог воздуходувками.

Ранее сообщалось, что в штате Орегон, США, снова появились китайские мохнаторукие крабы. Эти ракообразные опасны тем, что роют норы, разрушающие плотины.

