05:12, 27 января 2026Мир

Экс-аналитик ЦРУ призвал признать новые регионы России

Джонсон: Россия четко обозначила, что вопрос о новых регионах не обсуждается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва четко обозначила, что принадлежность новых регионов закрыта для обсуждения, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, участники переговорного процесса должны перестать тратить время на попытки что-то изменить. Он призвал признать новые регионы России.

«Они ясно дали понять: Херсон и Запорожье — на веки вечные часть Российской Федерации. То же самое и с Крымом», — подчеркнул он.

Ранее WSJ сообщала о готовности Киева рассмотреть вопрос о признании контроля армии РФ над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией.

