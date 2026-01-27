Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:13, 27 января 2026Спорт

Стало известно об операции экс-тренера сборной России по футболу незадолго до смерти

Shot: Тренеру Игнатьеву провели операцию на желудке незадолго до смерти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер через несколько дней после операции на желудке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Игнатьев на протяжении нескольких лет лечился от рака желудка. Несколько дней назад ему провели очередную операцию. После успешно проведенной манипуляции специалист был выписан из больницы и отправлен домой. Уже дома его состояние ухудшилось, начались осложнения на фоне проблем с сердцем.

Ранее стало известно, что незадолго до смерти Игнатьев похудел на 15 килограммов после лечения от рака в больнице. 26 января у бывшего тренера упало давление, он перестал реагировать и говорить, несмотря на помощь врачей скорой помощи.

Борис Игнатьев скончался во вторник, 27 января. Ему было 85 лет.

Игнатьев — советский и российский тренер. В 1996 году мужчина возглавил национальную команду России после ухода Олега Романцева. Он также тренировал олимпийскую сборную Ирака, московское «Торпедо» и другие клубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Бывший президент Польши нашел работу в США

    Юрист объяснил блокировку банковских переводов россиян

    Названы способы безопасной очистки автомобиля в снегопад

    Российский генерал-майор объяснил получение взятки помощью семье

    Москалькова назвала число находящихся в пунктах временного размещения человек

    Китай решил воздержаться от покупок венесуэльской нефти у США

    Индия нарастит закупки нефти из альтернативного России источника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok