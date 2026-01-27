Стало известно об операции экс-тренера сборной России по футболу незадолго до смерти

Shot: Тренеру Игнатьеву провели операцию на желудке незадолго до смерти

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер через несколько дней после операции на желудке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Игнатьев на протяжении нескольких лет лечился от рака желудка. Несколько дней назад ему провели очередную операцию. После успешно проведенной манипуляции специалист был выписан из больницы и отправлен домой. Уже дома его состояние ухудшилось, начались осложнения на фоне проблем с сердцем.

Ранее стало известно, что незадолго до смерти Игнатьев похудел на 15 килограммов после лечения от рака в больнице. 26 января у бывшего тренера упало давление, он перестал реагировать и говорить, несмотря на помощь врачей скорой помощи.

Борис Игнатьев скончался во вторник, 27 января. Ему было 85 лет.

Игнатьев — советский и российский тренер. В 1996 году мужчина возглавил национальную команду России после ухода Олега Романцева. Он также тренировал олимпийскую сборную Ирака, московское «Торпедо» и другие клубы.