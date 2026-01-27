В России ответили на заявление Финляндии о переговорах

Депутат Чепа: После Давоса желающих диалога с Россией будет больше

Желающих восстановить отношения с Россией после встречи в Давосе будет все больше и больше, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил желание встретиться с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в стране понимают, что восстановление связей с Россией будет очень сложным процессом, пока продолжается конфликт на Украине.

«Мы все чаще слышим разные голоса и тональности, говорящие о возможности и необходимости контактов с Россией. Особенно это стало актуально после Давоса. И я думаю, таких голосов будет больше и больше», — считает Чепа.

Он также добавил, что Россия готова к диалогу, но лишь в том случае, если этот диалог носит конструктивный характер.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейский союз (ЕС) должен говорить с Россией по вопросам Украины. «Я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — высказалась она.