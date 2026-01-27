В России порассуждали о словах Путина о нелогичной просьбе по поводу СВО

Политолог Бовт задал вопрос о готовности РФ отказаться от ударов по Украине

Слова президента России Владимира Путина о нелогичной просьбе по поводу специальной военной операции (СВО) — прекратить удары возмездия по объектам энергетической инфраструктуры Украины — вызвали вопрос у политолога Георгия Бовта. Эксперт задал вопрос о готовности Москвы пойти навстречу таким просьбам и отказаться от ударов, заявление Бовта опубликовано в Telegram.

«Намек на готовность пойти навстречу просьбам? А так бы продолжили», — порассуждал о словах Путина в блоге политолог. Также он отметил, что возможная готовность России пойти на этот шаг могла бы зависеть от того, «кто просит».

Фразу о просьбах перестать бить по энергоинфраструктуре Украины Путин сказал во время встречи с главой Ленобласти Александром Дрозденко. Чиновник сообщил главе государства о мерах, которые власти принимают для отражения ударов беспилотников. «А нас просят этого не делать», — заявил российский лидер, не уточнив, кто обращался к нему с такой просьбой.

Путин несколько раз за спецоперацию объявлял перемирия — энергетическое, пасхальное и перемирие по случаю Дня Победы.