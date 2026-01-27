Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 27 января 2026Россия

В России порассуждали о словах Путина о нелогичной просьбе по поводу СВО

Политолог Бовт задал вопрос о готовности РФ отказаться от ударов по Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о нелогичной просьбе по поводу специальной военной операции (СВО) — прекратить удары возмездия по объектам энергетической инфраструктуры Украины — вызвали вопрос у политолога Георгия Бовта. Эксперт задал вопрос о готовности Москвы пойти навстречу таким просьбам и отказаться от ударов, заявление Бовта опубликовано в Telegram.

«Намек на готовность пойти навстречу просьбам? А так бы продолжили», — порассуждал о словах Путина в блоге политолог. Также он отметил, что возможная готовность России пойти на этот шаг могла бы зависеть от того, «кто просит».

Фразу о просьбах перестать бить по энергоинфраструктуре Украины Путин сказал во время встречи с главой Ленобласти Александром Дрозденко. Чиновник сообщил главе государства о мерах, которые власти принимают для отражения ударов беспилотников. «А нас просят этого не делать», — заявил российский лидер, не уточнив, кто обращался к нему с такой просьбой.

Путин несколько раз за спецоперацию объявлял перемирия — энергетическое, пасхальное и перемирие по случаю Дня Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ультиматуме США Украине

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Пентагон предупредил о возможности войны на территории США

    Боец СВО притворился мертвым и выжил

    В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

    В России порассуждали о словах Путина о нелогичной просьбе по поводу СВО

    Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за Венесуэлу и Гренландию

    Российские подростки разгромили обувной магазин и напали на продавщицу

    Мужчинам рассказали о приятном способе снизить риск рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok