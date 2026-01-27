«А нас просят этого не делать». Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

В ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко президент Владимир Путин отметил, что Москва получает запросы о прекращении ударов по украинской инфраструктуре — однако противник, несмотря на это, продолжает систематические попытки наносить удары по российской территории с помощью беспилотников. Детали разговора опубликованы РИА Новости.

И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они [продолжаются] Владимир Путин президент России

Дрозденко также доложил президенту о проделанной работе по укреплению обороны региона: из запланированных 17 объектов противовоздушной защиты уже завершено 16.

Почему Россия ударила по Украине

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Отмечается, что объекты, попавшие под атаку, использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо энергетических объектов, поражены склады боеприпасов, центры сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, а также временные точки сосредоточения украинских подразделений и иностранных наемников.

16 ударов баллистических ракет по ТЭЦ

26 января ВС России нанесли удар по киевским теплоэлектростанциям (ТЭЦ), заявил директор «Центра исследования энергетики» (ЦИЭ) Александр Харченко в интервью изданию «Общественное».

16 баллистических ракет попали по киевским ТЭЦ в ходе атаки 13 января, с тех пор они не работают Александр Харченко директор «Центра исследования энергетики» (ЦИЭ)

Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате серии взрывов в городе были серьезно повреждены объекты энергетики. По его словам, это якобы стало результатом ударов Вооруженных сил России. Синегубов не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. Отмечается, что часть горожан лишились электроснабжения.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате после взрывов в Харькове город был частично обесточен. Кроме того, наблюдаются проблемы с водоснабжением и отоплением. Однако власти региона не сообщали о масштабах повреждений энергетических объектов, пообещав привести подробности, как только они будут установлены.