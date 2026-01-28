Фетисов назвал полезную для Овечкина вещь в погоне за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, ныне депутат Госдумы, оценил шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить абсолютный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам с учетом плей-офф. Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что полезной для Овечкина вещью станет олимпийский перерыв. Он выразил уверенность в успехе форварда.

Овечкин забил 996 голов с учетом плей-офф в НХЛ. Чтобы догнать канадца Уэйна Гретцки по этому показателю, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.