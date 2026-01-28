Реклама

Госсекретарь США высказался о замене ООН

Госсекретарь США Рубио: Совет мира не является заменой ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Совет мира, который был создан по инициативе президента США Дональда Трампа, не является заменой ООН. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Это не замена Объединенным Нациям. Однако стоит отметить, что ООН сделала крайне мало в случае с ситуацией в секторе Газа, если не брать в расчет оказание продовольственной помощи», — пояснил госсекретарь.

22 января во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Трамп заявил, что станет председателем организации для курирования плана по Газе.

Американский лидер также сообщил, что Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с ООН и многими государствами мира.

