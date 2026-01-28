Реклама

08:55, 28 января 2026

«Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

Экс-министр Оскар Лафонтен назвал русофобию традицией, навязанной немцам извне
Марина Совина
Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images

Бывший министр финансов Германии и экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен назвал ненависть к русским навязанной немцам извне традицией. Такое мнение он высказал в своей статье для портала Nachdenkseiten.

Он обратил внимание, что евреи и русские традиционно считаются причиной всего зла в мире. По словам политика, русофобию продолжают культивировать такие политики как канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава МИД страны Йоханн Вадефуль. Послевоенная же политика Западной Германии характеризовалась враждебностью и ненавистью к России, которая укрепила раскол в Германии и подпитывала холодную войну.

Это была историческая амнезия и начало предосудительного двойного стандарта, потому что нацисты не только зверски убили шесть миллионов евреев. 25 миллионов граждан Советского Союза также погибли в войне уничтожения Гитлера. Они умирали на поле боя, умирали от голода, были сожжены заживо или вынуждены были рыть себе могилы

Оскар Лафонтенэкс-глава СДПГ

Преодолеть же ее можно только через общение и культурный обмен с Россией. Лафонтен уверен, что культура преодолевает границы и объединяет людей.

Русофобию сочли причиной деградации Запада

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис согласился, что ненависть к России на Западе уходит корнями к эпохе СССР. Это мешает воспринимать Москву как партнера по переговорам. «Мы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, в том числе Россию, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которой каждому была бы обеспечена защита», — отметил он. Однако, считает эксперт, слишком многие на Западе не согласились бы с этим. Европейцев «с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию». Дэвис также подчеркнул, что НАТО всегда выбирала путь эскалации конфликта с Россией.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В итоге ненависть к России привела к полной деградации правящего класса в западных странах, считает депутат Европарламента (ЕП) от Германии Михаэль фон дер Шуленбург.

Одержимость ненавистью к России разрушает все. Мы просто больше не можем мыслить рационально

Михаэль фон дер Шуленбургдепутат Европарламента от Германии

«Мы видим, что в Европе теперь есть политический класс, который совершенно некомпетентен», — подчеркнул законотворец. В качестве примера он привел случай, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен произнесла речь, «полную ненависти невероятных масштабов». По мнению депутата, она должна понимать: на самом деле не Россия, а США заберут большой кусок Дании.

Лавров посетовал на «животную русофобию» в Финляндии

В декабре 2025 года министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что якобы за последние 100 лет ни одно соседнее государство не нападало на Россию, в то время как Москва за тот же период вторглась в 19 стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, повлияло ли на Валтонен обучение в немецкой школе и внедрение в правительство Финляндии иностранных агентов, или ее высказывание вызвано «деградацией демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?». Она также захотела передать коллеге переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров просто посетовал, что элиты Финляндии не смогли излечиться от животной русофобии даже за десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Министр также напомнил о сотрудничестве Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участии финских войск в блокаде Ленинграда.

