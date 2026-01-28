Реклама

17:19, 28 января 2026

Названы дата и место похорон бывшего тренера сборной России

Тренера Бориса Игнатьева похоронят 30 января на Троекуровском кладбище
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал дату и место похорон экс-наставника сборной России Бориса Игнатьева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, его коллегу похоронят в пятницу, 30 января. Это произойдет на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее стало известно, что Игнатьев умер через несколько дней после операции на желудке. После успешно проведенной манипуляции специалист был выписан из больницы и отправлен домой. Уже дома его состояние ухудшилось.

Борис Игнатьев скончался во вторник, 27 января. Ему было 85 лет.

