Названы дата и место похорон бывшего тренера сборной России

Тренера Бориса Игнатьева похоронят 30 января на Троекуровском кладбище

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал дату и место похорон экс-наставника сборной России Бориса Игнатьева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, его коллегу похоронят в пятницу, 30 января. Это произойдет на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее стало известно, что Игнатьев умер через несколько дней после операции на желудке. После успешно проведенной манипуляции специалист был выписан из больницы и отправлен домой. Уже дома его состояние ухудшилось.

Борис Игнатьев скончался во вторник, 27 января. Ему было 85 лет.