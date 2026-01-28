Пенсионерка с демонтированным из-за чиновников унитазом пожаловалась на выселение из дома

Оставленная без унитаза пенсионерка из Ачинска пожаловалась на выселение из дома

Пожилая жительница Ачинска, которой пришлось демонтировать унитаз в своей квартире из-за местных чиновников, пожаловалась на выселение из дома. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Kras Mash.

Источник опубликовал отрывок прямой линии мэра города Игоря Титенкова, во время которого пенсионерка дозвонилась до него и посетовала, что администрация хочет выселить ее из квартиры в доме 1900 года постройки. Ранее женщине предлагали переехать в местный дом ветеранов, аргументируя это тем, что нынешний дом женщины признан аварийным, однако она отказалась, так как привыкла к самостоятельной жизни. Между тем, по словам россиянки, в мэрии настаивают на переезде и никак не помогает решить проблему с отсутствием унитаза. Ачинские чиновники заставили пенсионерку демонтировать его летом 2025 года, поскольку его установка якобы не была согласована с администрацией. По причине того, что уличный санузел возле дома давно пришел в негодность, женщина вынуждена ходить в туалет в ведро и «выливать куда попало».

«Приставы пришли, забрали у меня. Все так это было, знаете, как будто я преступник мирового уровня, что я нарушила… Унитаз, надо же, у меня это такая прямо проблема. Звоню в архитектуру, а они мне: «Мы вам делать ничего не будем. Ха-ха-ха», — рассказала россиянка журналистам.

В результате мэр, хотя и посмеялся с коллегой над собеседницей, заверил пенсионерку, что посетит ее дом в течение ближайших 10 дней, чтобы поговорить с ней и помочь решить проблему.

