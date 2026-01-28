Сотрудница тюрьмы попала за решетку за секс с заключенным в комнате для молитв

В Британии надзирательницу приговорили к тюрьме за роман с двумя заключенными

В Великобритании вынесен приговор сотруднице тюрьмы, которая завела роман с двумя заключенными. Об этом сообщает BBC News.

Бойфрендами 23-летней надзирательницы Изабель Дейл были 33-летний Шахид Шариф, отбывавший срок за участие в ограблении, и 28-летний Коннор Мани, попавший за решетку после автокатастрофы, в которой не стало его друга.

Во время суда стало известно, что Дейл и Шариф занимались сексом в тюремной комнате для молитв. Чтобы помочь Шарифу, она стала участвовать в контрабанде наркотиков, а также пронесла ему телефон. В этом ей помогла другая сотрудница тюрьмы — 27-летняя Лилея Саллис.

Дейл приговорили к лишению свободы на три с половиной года. Саллис получила два с половиной года тюрьмы, а Шарифу прибавили к сроку еще два года и три месяца.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую сотрудницу полиции, которая состояла в любовной связи с двумя преступниками, приговорили к тюремному заключению. Ее обвинили в передаче им информации о ходе расследования.