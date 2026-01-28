Реклама

13:42, 28 января 2026

Виктория Бекхэм получила награду в сфере моды на фоне волны отмены

Певица Виктория Бекхэм получила награду в сфере моды на фоне волны отмены
Екатерина Ештокина

Фото: @victoriabeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм получила награду в сфере моды в Париже на фоне волны отмены, связанной с семейным скандалом. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что бывшая участница группы Spice Girls была удостоена звания кавалера Ордена искусств и литературы. На церемонии ее поддержали супермодель Хелена Кристенсен и ее подруга Тана Рамзи, актриса Деми Мур, бывший главред Vogue Анна Винтур, стилист Эдвард Эннинфул и дизайнер Хайдер Аккерман.

Кроме того, на снимках была запечатлена ее семья. При этом старший сын Бруклин с супругой на мероприятии отсутствовал.

«Я безмерно благодарна. Спасибо», — подписала Бекхэм подборку снимков, сделанных в Министерстве культуры Парижа.

Ранее в январе Виктория Бекхэм вышла в свет на фоне скандала с сыном. Знаменитость посетила вечеринку по случаю 50-летия бывшей коллеги, участницы группы Spice Girls Эммы Бантон.

