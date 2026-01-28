Возлюбленная младшего сына Виктории Бекхэм восхитилась ею на фоне семейного скандала

Возлюбленная младшего сына Бекхэм Апостел восхитилась ею на фоне скандала

Возлюбленная младшего сына Виктории Бекхэм Джеки Апостел восхитилась ею на фоне семейного скандала. Пост появился в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя избранница 20-летнего наследника знаменитостей высказалась по поводу получения звания кавалера Ордена искусств и литературы, которым накануне была удостоена Виктория.

Престижную награду ей вручила министр культуры Франции Рашида Дати. На мероприятии также присутствовали бывший главред Vogue Анна Винтур, модель Хелена Кристенсен и другие звезды.

«Ваша целеустремленность, креативность, стойкость, но самое главное — доброта и уважение ко всем окружающим — лишь некоторые из многих причин, по которым вы заслуживаете этого и многого другого. Вы постоянно вселяете в нас уверенность, и так приятно видеть, как ваш труд получает признание. Мы вас любим!!!» — написала Апостел.

Ранее в январе были раскрыты новые подробности конфликта семьи Бекхэмов. Источник заявлял, что Дэвид и Виктория боятся навсегда потерять Бруклина и готовы принять его обратно, когда бы он ни захотел воссоединиться.