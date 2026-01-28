Реклама

09:35, 28 января 2026

Возлюбленная младшего сына Виктории Бекхэм восхитилась ею на фоне семейного скандала

Возлюбленная младшего сына Бекхэм Апостел восхитилась ею на фоне скандала
Екатерина Ештокина
Круз Бекхэм и Джеки Апостел

Круз Бекхэм и Джеки Апостел. Фото: PA Images / Legion-Media

Возлюбленная младшего сына Виктории Бекхэм Джеки Апостел восхитилась ею на фоне семейного скандала. Пост появился в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя избранница 20-летнего наследника знаменитостей высказалась по поводу получения звания кавалера Ордена искусств и литературы, которым накануне была удостоена Виктория.

Престижную награду ей вручила министр культуры Франции Рашида Дати. На мероприятии также присутствовали бывший главред Vogue Анна Винтур, модель Хелена Кристенсен и другие звезды.

«Ваша целеустремленность, креативность, стойкость, но самое главное — доброта и уважение ко всем окружающим — лишь некоторые из многих причин, по которым вы заслуживаете этого и многого другого. Вы постоянно вселяете в нас уверенность, и так приятно видеть, как ваш труд получает признание. Мы вас любим!!!» — написала Апостел.

Ранее в январе были раскрыты новые подробности конфликта семьи Бекхэмов. Источник заявлял, что Дэвид и Виктория боятся навсегда потерять Бруклина и готовы принять его обратно, когда бы он ни захотел воссоединиться.

