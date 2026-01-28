Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 28 января 2026Путешествия

Живущий в России европеец описал зимние привычки местных фразой «не смог привыкнуть»

Алина Черненко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп перечислил зимние привычки местных, к которым он так и не смог привыкнуть. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В частности, европейца удивляет, что зимой в российских квартирах очень жарко. Первый раз он почувствовал это 10 лет назад, когда приехал в гости к теще. «Захожу в квартиру, и мне кажется, что я случайно попал в сауну. Смотрю на термометр на ее холодильнике... 28 градусов! Для голландца, который привык жить в плюс 18 дома, это было... ну скажем так... баньковато», — такими фразами описал свой опыт Снейп.

Материалы по теме:
«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
20 октября 2025
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024

Голландец также не смог привыкнуть к тому, что россияне зимой пьют горячий чай. Он пояснил, что больше любит простую воду. «Даже во время прогулки зимой я могу открыть бутылку с вкусной холодной водой и попить. И в этот момент люди вокруг смотрят на меня так, как будто я решил есть пельмени с ананасом», — пошутил автор публикации.

Еще одна привычка, о которой рассказал иностранец, — обязательно носить зимой шапку. Снейп признался, что каждый раз, когда он выходит на улицу в мороз без головного убора, окружающие задают ему один и тот же вопрос: «А где шапка?»

«В России принято закрывать голову зимой даже если ты вышел в магазин в соседний дом», — заметил голландец.

Ранее этот же тревел-блогер побывал зимой в Санкт-Петербурге и отметил, что ему многое понравилось. Он назвал российский город царственным и величественным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» ударили по поезду с украинскими военными. Киев пытался замаскировать переброску бойцов под видом пассажиров

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    США отказались участвовать в некоторых соглашениях

    Ким Чен Ын с дочерью запустили 600-миллиметровые ракеты

    В России захотели изменить правила продажи породистых животных

    Живущий в России европеец описал зимние привычки местных фразой «не смог привыкнуть»

    В Москве запретили объявления о сдаче жилья «только славянам»

    Мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон

    Бойфренду отказавшейся от секса девушки дали советы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok