10:04, 28 января 2026

Звезда «Вечернего Урганта» захотел обжаловать штраф за клип

Адвокат комика Гудкова обжаловал назначенный ему штраф за клип «Я узкий»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат комика и бывшего соведущего Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале Александра Гудкова захотел обжаловать штраф, назначенный шоумену за клип «Я узкий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, суд зарегистрировал жалобу правозащитника 26 января и направил ее в апелляционную инстанцию. Рассмотрение ожидается в феврале. Отмечается, что адвокат звезды «Вечернего Урганта» давать комментарии отказался.

О том, что Гудкова оштрафовали за клип под названием «Я узкий» — пародию на трек «Я русский» певца SHAMAN — стало известно 13 января. Комика признали виновным по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Его обязали выплатить 11 тысяч рублей.

Гудков в конце 2022 года покинул Россию. Утверждалось, что он уехал в Турцию, а позже — в Узбекистан. В январе 2024 года стало известно, что комик вернулся в Россию. При этом юмориста неоднократно призывали включить в реестр иноагентов.

