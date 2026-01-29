Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:14, 29 января 2026Спорт

Губерниев отреагировал на введенные против него санкции ЕС

Губерниев в ответ на санкции ЕС заявил, что всегда будет с Россией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Platonov / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на введение Европейским союзом санкций в его отношении. Об этом сообщает Sport 24.

Журналист отметил, что всегда будет с Россией. «И всегда буду за российский спорт», — добавил Губерниев.

О введении санкций ЕС в отношении Губерниева и ряда других российских журналистов стало известно ранее 29 января. Среди прочего Евросоюз обвинил их в «распространении пропаганды».

Ранее Губерниев назвал самого влиятельного российского спортсмена. По его мнению, это хоккеист Александр Овечкин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Пропавшие в Египте россияне нашлись в полицейском участке

    Покинувшая Россию платежная система добилась многомиллиардной выручки

    Врач перечислила симптомы нехватки магния

    Шеф Ивлев сравнил один курорт с «Геленджиком в советские времена»

    Россиянам рассказали о бюджетной альтернативе Мальдивам

    Дочь Виктории Бони показала грязные штаны во время полета в экономклассе

    Назван способ выселить упрямого собственника после продажи жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok