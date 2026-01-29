Губерниев отреагировал на введенные против него санкции ЕС

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на введение Европейским союзом санкций в его отношении. Об этом сообщает Sport 24.

Журналист отметил, что всегда будет с Россией. «И всегда буду за российский спорт», — добавил Губерниев.

О введении санкций ЕС в отношении Губерниева и ряда других российских журналистов стало известно ранее 29 января. Среди прочего Евросоюз обвинил их в «распространении пропаганды».

