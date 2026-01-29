Реклама

Спорт
18:46, 29 января 2026

Оценены шансы вратаря забить гол в последнем туре общего этапа Лиги Европы

Коэффициент на то, что вратарь забьет гол в последнем туре ЛЕ, составляет 41,00
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Букмекеры оценили шансы вратаря забить гол в одном из матчей заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги Европы (ЛЕ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

На это событие можно поставить с коэффициентом 41,00. 28 января в игре Лиги чемпионов (ЛЧ) между «Бенфикой» и «Реалом» на последней добавленной минуте решающий мяч, который вывел португальцев в плей-офф, забил голкипер «орлов» Анатолий Трубин.

Все 18 матчей восьмого тура общего этапа ЛЧ пройдут в четверг, 29 января, и начнутся в 23:00 по московскому времени. Напрямую в 1/8 финала выйдут лучшие 8 команд, еще восемь путевок в дополнительном раунде разыграют между собой 16 команд, которые займут места с девятого по 24-е.

Ранее суперкомпьютер Opta обновил прогноз на фаворита ЛЧ после завершения общего этапа сезона-2025/2026. Лондонский «Арсенал» лидирует с вероятностью 28,3 процента на завоевание титула, значительно опережая конкурентов.

