Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:46, 29 января 2026Наука и техника

Российские бойцы изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ

Бойцы ВС России изобрели патроны для борьбы с украинскими беспилотниками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские бойцы разрабатывают в полевых лабораториях антидроновые насадки на патроны для автомата Калашникова. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Серж, пишет РИА Новости.

«Последние разработки — это насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать "птички" противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра», — отметил он.

Он объяснил, что конечный вариант по форме идентичен обычному патрону. Во время выстрела происходит «распускание». В итоге летит не одна пуля, а дробь. На расстоянии 40-50 метров происходит встреча с беспилотником противника.

По словам бойца, лаборатория дает рекомендации по снаряжению магазинов данными патронами. К примеру, через каждые пять антидроновых должен идти обычный патрон.

Ранее иностранные СМИ написали, что российская ракета «Орешник» вызвала шок на Западе из-за возможности сдержать наращивание усилий Европы по поддержке Украины. Издание MWM процитировало слова директора СВР Сергея Нарышкина. Он отмечал, что западные специалисты признают отсутствие у них средств блокирования ракетного комплекса «Орешник».

Военный консультант Антон Трутце ранее рассказал, что российская специальная военная операция стала толчком для эволюции новых видов вооружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Российские бойцы изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ

    Юрист назвал блокирующие переводы слова

    Угрозу нового военного столкновения США и Ирана оценили

    Обнаружен новый способ повысить эффективность иммунотерапии рака

    Популярный певец назвал врача больным ублюдком за совет сделать пластику

    Трамп захотел отрастить ногти как у Ники Минаж

    Молодая надзирательница попала в тюрьму за секс с заключенным на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok