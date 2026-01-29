Бойцы ВС России изобрели патроны для борьбы с украинскими беспилотниками

Российские бойцы разрабатывают в полевых лабораториях антидроновые насадки на патроны для автомата Калашникова. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Серж, пишет РИА Новости.

«Последние разработки — это насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать "птички" противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра», — отметил он.

Он объяснил, что конечный вариант по форме идентичен обычному патрону. Во время выстрела происходит «распускание». В итоге летит не одна пуля, а дробь. На расстоянии 40-50 метров происходит встреча с беспилотником противника.

По словам бойца, лаборатория дает рекомендации по снаряжению магазинов данными патронами. К примеру, через каждые пять антидроновых должен идти обычный патрон.

Ранее иностранные СМИ написали, что российская ракета «Орешник» вызвала шок на Западе из-за возможности сдержать наращивание усилий Европы по поддержке Украины. Издание MWM процитировало слова директора СВР Сергея Нарышкина. Он отмечал, что западные специалисты признают отсутствие у них средств блокирования ракетного комплекса «Орешник».

Военный консультант Антон Трутце ранее рассказал, что российская специальная военная операция стала толчком для эволюции новых видов вооружения.