07:21, 29 января 2026

Румынию уличили в подготовке к военному конфликту с Россией

MWM: Румыния вооружается новейшими танками из-за возможного конфликта с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты размещают в Румынии подразделение армии, оснащенное новейшими танками Abrams M1E3. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Как предполагается, появление танков в Европе увязано с оценкой рисков возможного столкновения НАТО и России в регионе.

«Армия США разместит в Румынии подразделение, оснащенное танками Abrams, в рамках обычной ротации сил, что станет значительным усилением бронетанковых войск в стране, граничащей с зоной боевых действий на Украине», — сказано в статье.

Также журналисты отметили, что Румыния остается на передовой любого потенциального конфликта между НАТО и Россией в Европе.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что готов всерьез рассмотреть унию с Молдавией. При этом он подчеркнул, что Бухарест будет рассматривать объединение с Молдавией на юридическом, политическом и институциональном уровнях только при условии, когда большинство жителей постсоветской страны захочет этого.

В свою очередь, в МИД РФ ответили, что жителей Молдавии никто не спрашивал об объединении с Румынией и о референдуме относительно этого процесса.

