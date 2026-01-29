Семин оценил игру Сафонова в первом матче после возвращения в состав ПСЖ

Юрий Семин назвал хорошей игру Матвея Сафонова в матче ПСЖ с «Ньюкаслом»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов хорошо провел матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла». Его слова приводит «Чемпионат».

«Сафонов провел хороший матч с “Ньюкаслом”, хоть команда и не победила. Его появление в составе удивило, но период, который играл Шевалье, проводил не очень мощно. Потому и произошла замена», — сказал Семин. Кроме того, специалист заявил, что Сафонов заслуживает больше игрового времени в составе ПСЖ.

Матч восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ — «Ньюкасл» завершился со счетом 1:1. Сафонов пропустил один гол, отразив при этом три удара в створ ворот. Для него эта игра стала первой после того, как 17 декабря он получил травму руки в победном для своей команды финале Межконтинентального Кубка с «Фламенго». Тогда подопечные Луиса Энрике победили в серии пенальти со счетом 3:2, а Сафонов отразил четыре 11-метровых удара.

Всего в текущем сезоне российский голкипер провел пять матчей в составе парижан, в которых пропустил четыре гола.