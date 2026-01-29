Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:21, 29 января 2026

Стало известно об уничтожении 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

Группировка российских войск «Восток» уничтожила 16 пунктов управления БПЛА
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Восток» за сутки уничтожили 16 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял три станции спутниковой связи Starlink, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ожидает нелегкие бои за город Запорожье, находящийся под контролем украинских войск. Он отметил, что к областной столице приближаются две группировки российских войск — «Восток» и «Днепр».

Эксперт также отметил, что российским военным осталось преодолеть 15 километров, чтобы добраться до Запорожья. По его словам, сейчас вопрос стоит о взятии Орехова — самого большого укрепрайона ВСУ на подступах к Запорожью.

