Стало известно об уничтожении 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы группировки российских войск «Восток» за сутки уничтожили 16 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
«В течение суток противник потерял три станции спутниковой связи Starlink, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал он.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ожидает нелегкие бои за город Запорожье, находящийся под контролем украинских войск. Он отметил, что к областной столице приближаются две группировки российских войск — «Восток» и «Днепр».
Эксперт также отметил, что российским военным осталось преодолеть 15 километров, чтобы добраться до Запорожья. По его словам, сейчас вопрос стоит о взятии Орехова — самого большого укрепрайона ВСУ на подступах к Запорожью.