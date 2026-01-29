В США спустя почти год назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

Хоменди: Крушение самолета с российскими фигуристами можно было предотвратить

Крушение пассажирского самолета в Вашингтоне в аэропорту имени Рональда Рейгана в конце января 2025 года, в котором погибли российские фигуристы, произошло из-за ошибки диспетчеров, которые неправильно проложили маршрут столкнувшегося с лайнером вертолета. Об этом заявила Дженнифер Хоменди, глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), пишет Washington Post.

Хоменди отметила, что в ходе почти годового расследования, следователи сделали вывод, что эту авиакатастрофу «можно было предотвратить на все сто процентов». Но диспетчеры были перегружены работой, и по ее словам, вероятно, не обращали внимания на количество опасных сближений в аэропорту.

Комиссия также пришла к выводу, что основной причиной крушения стало размещение Федеральным управлением гражданской авиации вертолетной трассы № 4 прямо на пути взлетно-посадочной полосы № 33.

«Эту вертолетную трассу вообще не следовало здесь прокладывать», — добавила Хоменди.

Кроме того, по словам Хоменди, внутри Федерального управления гражданской авиации не делились подробностями произошедшего, потому что «боялись мести» со стороны руководства, переживающего за репутацию. А перегрузка диспетчеров и вовсе является распространенной проблемой, которая не решается много лет.

На борту самолета авиакомпании American Airlines, потерпевшего крушение 30 января 2025 года после столкновения с военным вертолетом, находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. Они возвращались с чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Канзасе.

