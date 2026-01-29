Воспитанников детского сада вывели на мороз ради видео для «Ахмата». Как на это отреагировали власти?

Военблогер Индия: Ростовскую чиновницу возмутил ролик детей в поддержку «Ахмата»

Воспитанников ростовского детского сада №238 вывели на мороз ради записи видео для спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова. На ролик, вызвавший общественный резонанс в сети, обратила внимание журналистка и публицист Анастасия Миронова.

Недавно в каналах «Ахмата», в том числе в его детском филиале, появились записи, где дети произносят речь в адрес спецназа и его главы. Видео начинается словами: «Уважаемый Апти Аронович! Разрешите обратиться! Выхожу в прямой эфир из города Ростова-на-Дону». Там же говорится, что дети подготовили «искренние слова поддержки для всех бойцов спецназа».

По очереди малыши произнесли слова, адресованные бойцам, поблагодарили их за мир и спокойный сон. Помимо этого, они пожелали им скорейшего возвращения домой и рассказали, что если бы имели бронированный щит, то передали бы его бойцам «Ахмата». Также дети прикладывали руку к голове, словно они сами военные, и желали, чтобы «Боженька охранял наших воинов».

Известно, что после первой реакции общественности записи из детского канала «Ахмата» исчезли.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командира «Ахмата» призвали убрать из армии или удалить из соцсетей

У обозревателя Анастасии Мироновой сложилась четкая позиция по данному вопросу. Журналистку поразили кадры со стоящими на морозе детьми.

Если правда, то генерала следует убирать немедленно либо из армии, либо из публичного пространства. (…) Детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова? Анастасия Миронова журналистка и публицист

Также она пояснила, что неоднократно писала обращения в различные инстанции, в том числе в Следственный комитет России и Генпрокуратуру, в которых заявляла о привлечения детей к пропаганде «Ахмата» и «ахматсилы». Тогда же Миронова отмечала, что все обращения ее рассмотрены и якобы принимаются меры.

Приходят обнадеживающие вести о том, что вроде как генералом и несколькими гражданами, творящими под его прикрытием беспредел, наконец занялся военный надзор Анастасия Миронова журналистка и публицист

По ее мнению, «Ахмат» работает по лекалам частной военной компании «Вагнер» в медиасреде. При этом на данный момент дети все еще продолжают давать рекламу «Ахмату».

А теперь чьи-то дети прикрывают чьи-то спины от проверок на морозе. (…) Ни один генерал не посмел вывести детей на мороз для поддержки себя любимого Анастасия Миронова журналистка и публицист

В детсаду объяснили вывод детей на мороз ради видео в поддержку главы «Ахмата»

Неожиданно возникший резонанс в сети заставил отреагировать на инцидент заведующую детским садом №238. Любовь Лапочкина дала объяснение после того, как воспитанников вывели на улицу ради записи видео для спецназа «Ахмат».

По ее словам, никто из детей не замерз на морозе. Также, как она отметила, запись ролика в адрес бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине длилась меньше часа и производилась во время плановой дневной прогулки детей. После съемок малыши пошли кататься на санках, никто не заболел.

Лапочкина также добавила, что видео записывала волонтер, которая пришла в детский сад со своей дочкой по предварительной договоренности. В начале ролика к Алаудинову обращается именно эта девочка. По данным Анастасии Мироновой, эта девочка имеет даже свой позывной в «Ахмате» — Звездочка.

РИА Новости в то же время сообщили, что в правоохранительных органах начали проверку по факту произошедшего. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Власти раскритиковали «Ахмат» за ролик с российскими детсадовцами

Одна из ростовских чиновников раскритиковала упомянутый ролик с воспитанниками детского сада, которых вывели на мороз ради поддержки «Ахмата». Военблогер с ником Индия, близкая к подразделению, привела слова неназванного представителя власти.

Та, по словам Индии, потребовала объяснений от матери девочки, которая якобы стала инициатором съемки. В итоге и мать, и заведующую детсадом «вызвали на ковер к чиновнице», заявила военблогер. «И понеслось: "Почему? Почему вы в ролике обратились к чеченцам? Что за "Ахмат"? Вы секта?"» — приводит слова чиновницы Индия.

Представительница власти якобы могла раскритиковать громкую фразу типа «Ахмат — сила». Также текст обращения детей, по данным Индии, чиновница обозвала инспирированным самим генералом и командиром «Ахмата».

В то же время сама Индия поддержала мать Звездочки и пояснила, что к лозунгу спецназа никаких нареканий в стране нет. Кроме того, девочка могла искренне поддержать бойцов подразделения, в котором продолжают нести службу не только чеченцы, но и остальные россияне. По ее мнению, не надо взрослым людям искать двойное дно в словах маленького ребенка.

«Звездочка-то реально наделала шуму! (…) И запомните: "Ахмат" — это боевое братство, Россия — мощная держава, Бог един, и наши дети — не в секте, они в строю!"» — заявила Индия.