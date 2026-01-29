Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:59, 29 января 2026Интернет и СМИ

Захарова назвала травлей санкции против Губерниева и Андреевой

Захарова назвала санкции ЕС против Андреевой и Губерниева травлей инакомыслия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) против журналиста Павла Зарубина, ведущей Первого канала Екатерины Андреевой, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и ведущей канала «Россия 1» Марии Ситтель. В комментарии каналу «Звезда», опубликованном в Telegram, она назвала меры в отношении сотрудников российских медиа травлей.

«Это уже не просто нарушение свободы слова, это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», — заявила дипломат.

О том, что ЕС ввел санкции против сотрудников российских СМИ, стало известно ранее 29 января. Кроме того, в этот список попали артист балета Сергей Полунин и рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган.

В декабре 2025 года Совет ЕС ввел санкции против украинской журналистки Дианы Панченко. Ее, среди прочего, обвинили в том, что она создает «антиукраинские и пророссийские нарративы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил о более чем одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Устроивший дебош в московском ресторане зачитал рэп росгвадейцам

    Ребенок упал в канализацию и не выжил

    Беременная россиянка упала с высоты 10 метров и выжила

    Авиакомпания забыла пересадить в самолет из автобуса два десятка пассажиров

    Россия угодила в черный список Европейского союза

    Российскую «Баллисту» и БТР-22 покажут в Саудовской Аравии

    Россиянин добился от МВД признания себя живым и компенсации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok