10:55, 30 января 2026Россия

Появились данные о размере зарплаты директора интерната в Кузбассе после смерти пациентов

ТАСС: Зарплата директора интерната в Прокопьевске превышала 190 тысяч рублей
Майя Назарова

Фото: Виль Равилов / РИА Новости

Зарплата директора интерната для душевнобольных в Прокопьевске Елены Морозовой превышала 190 тысяч рублей в месяц. Такие данные о размере денежных выплат появились у ТАСС.

Агентство, ссылаясь на источник в Минтруде, отметило, что Морозова в 2024 году получала самую высокую зарплату среди коллег в подведомственных учреждениях в Кузбассе.

По сведениям ТАСС, три заместителя директора интерната в 2024-м зарабатывали от 113 до 122 тысяч рублей ежемесячно, главный бухгалтер — 95 тысяч. Ведомости с зарплатами за 2025 год еще не были обнародованы.

Тем временем сотрудница ПНИ рассказала, что в ноябре прошлого года всех подопечных вакцинировали от гриппа. По информации Минздрава Кемеровской области, у 46 из 128 людей в прокопьевском интернате нашли грипп А. Четыре пациента, госпитализированных из ПНИ, сейчас в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.

30 января глава Кузбасса Илья Середюк объявил об отстранении от работы директора интерната в Прокопьевске после смерти постояльцев.

Накануне в Минсоцзащиты Кузбасса сообщили о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. В ведомстве заверили, что всю информацию о ЧП передали в правоохранительные органы.

